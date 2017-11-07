Köy köy dolaşıp kız çocuklarını okullu yaptılar

Korkut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Remzi Sayılgan ve 4 öğretmen, kız çocuklarının okullaşması için ilçeye bağlı köyleri dolaşarak, çeşitli nedenlerle eğitimlerini yarıda bırakan kız çocuklarını belirledi.

İlçede bir yıl içerisinde 27 köyde gönüllü olarak çalışma yapan Sayılgan ve 4 öğretmen, 22 kız çocuğunu eğitime kazandırdı.

"Kız çocuklarının eğitimi çok önemli"

Okul Müdürü Sayılgan, tek bir kız çocuğunun eğitimden mahrum kalmaması için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Bölgede özellikle kız çocuklarının okutulmasının önemini anlatan Sayılgan, şöyle konuştu:

"Bu yıl 27 köyde yaptığımız çalışmalarda 22 kız öğrencimizi eğitim öğretime kazandırdık. Bu öğrencilerimizin çoğunun ikinci kademeyi bitirmiş olmasına rağmen, okula devam etmediğini belirledik ve onlarla temasa geçtik. Çeşitli nedenlerle eğitimleri yarıda kalan çocuklara ve ailelerine eğitimin önemini anlattık, onları ikna ettik. Öğrencilerimizi okula kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Rehber öğretmen Ruken Oğuz Bilgin, kız çocuklarını okula kazandırdıkları için gururlu olduklarını dile getirerek, "Öğretmen arkadaşlarımızla farklı gruplar şeklinde farklı günlerde gidip ikna çalışması yürüttük, öğrencileri alıp getirdik. Onları eğitime kazandırdık, onlar burada olmaktan çok mutlular. Kız öğrencileri okula kazandırdığımız için gururluyuz" diye konuştu.

"Tasarımcı olmayı hedefliyorum"

Gönüllü eğitimcilerin çalışması sonucu eğitimine kaldığı yerden devam eden öğrencilerden Yasemin Çakır, "Ailem okumama izin vermiyordu. Öğretmenlerim köyümüze geldiler ve ailemle görüştüler. Öğretmenlerimin yardımıyla okula başladım. Okumayı seviyorum, okuyup tasarımcı olmayı hedefliyorum" dedi.

Okulda mutlu olduğuna değinen Hilal Çelikel de "Öğretmenlerim sayesinde buradayım kendilerine ve okul müdürüme çok teşekkür ediyorum. İleride hemşire olup ülkeme faydalı olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen bütün gayreti göstereceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri sayesinde yeniden okullu olduğunu anlatan Zehra Yıldız ise "Okul okumak istemiyordum, öğretmenlerim köye geldi ve beni ikna etti. Şimdi okuldayım, okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Hemşire olmak istiyorum" şeklinde konuştu.