Köy köy dolaşıp, aileleri ikna edip kadınlara işbaşı yaptırdı

ELEMAN BULAMADI

Henüz bölgeye yatırım yapan iş adamlarına teşviklerin verilmediği 2011 yılında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin 500 metrekare kapalı alanda, sadece

kot pantolon ve mont üreten bir tekstil fabrikası kurup, işin başına geçmiş. 35 kişi ile işe başlamış. Avrupa’ya ihracat yapan ve şu anda 270 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası, Mardinli gençlerin umudu olmuş. Günlük üretimlerinin 7 bin civarında olduğunu söyleyen Batur için Mardin’deki ilk yıllar kolay olmamış. İlk başlarda çalışacak eleman bulamamış. Köy köy dolaşıp, işsiz genç kız ve erkeklere iş teklif etmekte bulmuş.

“Her cefanın bir sefası olur mutlaka. Başta bize gelmekte tereddüt edenler, şimdi akrabalarını getirmeye çalışıyor” diyen Batuk’un ifadesiyle, bölge insanına aş ve iş sağladığınızda, size saygı gösterip, çocuklarını severek gönderiyor.

GEREKİRSE 1-2 YIL CEBİNİZDEN YİYECEKSİNİZ

“Gençler iş bulamazlarsa ya batıya gidecekler, ya da başka yollara sapacaklar” sözleriyle terörün kaynağına dikkat çeken Batuk, Bu gençlerin kötü yollara tevessül etmemeleri için yatırımcıların buraya gelmeleri lazım” diyor.

Batuk’un, Güneydoğu illerine gelmeye niyeti olan yatırımcılara da ufak bir hatırlatması var: “Ağlamayacağız. Tekstil emeği yoğun bir iş. Teşvik olmadığı zaman maliyetler yüksek olur. Fabrikayı kuracağım, köşeyi döneceğim, öyle bir şey yok. Önce gönlünüzü vereceksiniz. Ahde vefa duygusuyla gelip, bir iki yıl gerekirse cebinizden yiyeceksiniz. Bunu göze alıp gelirseniz başarılı olursunuz. Kendi adıma ifade edeyim, bölgemizde iş yapmaktan memnun ve mutluyuz. İklim oluşmuştur, gelecek iş adamlarımızın da memnun kalacaklarını düşünüyorum. Ekonomiye katkı sağlamak adına el birliğine, yani bizim size, sizin de biz ihtiyacınız var. ”

Bir sözü de devlete: “Biz iş yapmak istiyoruz. Bizi biraz daha prosedürlerden, evraklardan uzak tutsunlar.