Köy karantinaya alındı! Kapağı açılan varil...

Siirt merkeze bağlı Aktaş Köyü’nde çocuklar, bugün akşam saatlerinde köyün dışında boş arazide buldukları bir varili köye getirdi. Köye getirilen vardili kurcalayarak açan aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu. Bölgeye giden uzmanlar köyü tamamen boşaltarak, karantina altına aldı.



Siirt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, ilk belirlemelere göre varilin içinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Zehirlenmeye neden olan madde ile ilgili araştırmalar devam ederken, zehirlnen 30 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SİİRT’TEKİ ZEHİRLENMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Siirt’in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “11 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Siirt’in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenme meydana gelmiştir. Hadiseden hemen sonra Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları köye intikal etmiş ve olaydan etkilenenleri hastaneye ulaştırmaya başlamıştır. Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır” denildi.

Açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu belirtilerek, klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirildi.

VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK



Siirt Valiliği Aktaş köyünde akşam saatlerinde meydana gelen zehirleme ile ilgili yaptığı açıklamada, hayati tehlikelenin bulunmadığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirildiği belirtilerek, şöyle denildi:





"İlk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."