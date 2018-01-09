Köy çocukları tiyatroyla tanıştı

Mecitözü Kaymakamı Coşkun Doğan’nın köy çocuklarını tiyatro sanatıyla buluşturmak için uygulamaya koyduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında 120 öğrenci, Devlet Tiyatro Salonu’nda ‘Alvin ve Sincaplar’ adlı tiyatroyu izledi. Oyun boyunca neşeli dakikalar geçiren öğrenciler, meraklı bakışlarla gösteriyi izlediler.

Mecitözü Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru, kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin sanata ve tiyatroya olan ilgilerinin artması için proje geliştirdiklerini belirterek, “Projeyi ilçe kaymakamımıza sunduk. İlçe kaymakamımızın da projeye destek vermesiyle 9 köy okulunda eğitim gören 120 öğrencimizi bugün tiyatroyla buluşturuyoruz” dedi.



Farklı projelerinin de olduğunu söyleyen Doğru, önümüzdeki aylarda hayata geçirecekleri projelerle Çorum Müzesi ve Hitit medeniyetine başkentlik yapan Hattuşa’ya öğrencileri götürerek gezdireceklerini belirtti.

Tüm öğrencileri gerek sanat gerekse kültürel faaliyetlerle tanıştırmayı hedeflediklerini açıklayan Doğru, projeye katkı sunan Kaymakam Coşkun Doğan ve öğretmenlere teşekkür etti.