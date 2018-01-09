Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Köy çocukları tiyatroyla tanıştı

    Köy çocukları tiyatroyla tanıştı

    İHA
    09.01.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Çorum’un Mecitözü ilçesinde köy okullarında eğitim gören çocuklar hayatlarında ilk kez tiyatroyla tanıştı.

    Mecitözü Kaymakamı Coşkun Doğan’nın köy çocuklarını tiyatro sanatıyla buluşturmak için uygulamaya koyduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında 120 öğrenci, Devlet Tiyatro Salonu’nda ‘Alvin ve Sincaplar’ adlı tiyatroyu izledi. Oyun boyunca neşeli dakikalar geçiren öğrenciler, meraklı bakışlarla gösteriyi izlediler.

    Mecitözü Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru, kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin sanata ve tiyatroya olan ilgilerinin artması için proje geliştirdiklerini belirterek, “Projeyi ilçe kaymakamımıza sunduk. İlçe kaymakamımızın da projeye destek vermesiyle 9 köy okulunda eğitim gören 120 öğrencimizi bugün tiyatroyla buluşturuyoruz” dedi.

    Köy çocukları tiyatroyla tanıştı
    Farklı projelerinin de olduğunu söyleyen Doğru, önümüzdeki aylarda hayata geçirecekleri projelerle Çorum Müzesi ve Hitit medeniyetine başkentlik yapan Hattuşa’ya öğrencileri götürerek gezdireceklerini belirtti.

    Tüm öğrencileri gerek sanat gerekse kültürel faaliyetlerle tanıştırmayı hedeflediklerini açıklayan Doğru, projeye katkı sunan Kaymakam Coşkun Doğan ve öğretmenlere teşekkür etti.

    Etiketler: Köy Okulu , Çocuk
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri