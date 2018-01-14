Kovboylara saygı!



2018 yılının ilk otomobil şovu bugün Detroit’te başlıyor. 3-4 yıl önce tam anlamıyla ölü bir şehirken hızla eski parlak günlerine geri dönmeye çalışan otomotivin ana vatanı Detroit, bugün kapılarını açacak otomobil fuarıyla pick-up ve SUV ağırlıklı 45 yeni modeli dünya vitrinine çıkaracak.

ABD, 2008-2009 krizinin etkilerinden gerek büyüme, gerek istihdam gerekse güven artışıyla birlikte tamamen sıyrılıp eski gücüne yeniden kavuşurken, Detroit’te 18.5 milyar dolarlık borcu nedeniyle yaşadığı iflastan kurtulup son 2 yıldır hızlı büyümeye geçti. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın otomotiv üretimini ülke içinde tutma çabalarının da sonuç vermesiyle birlikte Detroit’te artan hareketlilik 2018 yılının ilk otomobil şovunu daha önemli hale getirdi.

KAMYONET AĞIRLIĞI

Son 2 yıldır lüks marka ve modellerle adından söz ettiren ve dünya basınında yer alan Detroit, bu yıl yeniden eski kimliğine kavuşarak devasa pick-up (kamyonet) ve SUV modellerinin tanıtıldığı bir fuar halini alıyor. Çünkü otomotiv sektöründe teknoloji ne kadar gelişse, araçlar ne kadar kendi kendine gidiyor hale gelse de Amerikan halkı devasa pick-up’lardan vazgeçmiyor ve uzun sürede vazgeçmeyeceği mesajını net olarak veriyor.

Düşünün 2017 yılında toplam otomobil satışları 8 yıl aradan sonra ilk kez düşerken, kaybın az olmasını sadece ve sadece efsane pick-up modellerinin yükselen satışları sağladı. Yani Detroit fuarı aslında bir bakıma satışları 1’er milyon adede yaklaşan pazarın kurtarıcılarına borcunu ödüyor. Amerika’da toplam satışları 2 milyon adedi aşan efsane 3 pick-up modelinin yeni versiyonları ilk Detroit’te ilk kez dünya vitrinine çıkıyor. Bu modeller arasında tekrar Amerika’da üretilecek Ram 1500 ile Chevrolet Silverado tamamen yenilenen, Ford F Serisi ise makyajlı versiyonuyla yer alıyor. Ford’un asıl sürprizi ise F Serisi’nin küçük kardeşi yeni Ranger olacak.

AKIN BEYİN KAMYONETİ

Mayıs ayından bu yana Tofaş’tan transfer edilen Akın Aydemir’in yönettiği Michigan’daki Sterling Heights Fabrikası’nda daha önce Meksika’da üretilen pick-up (kamyonet) modeli Ram 1500’ün yeni versiyonu üretilecek. İşte Aydemir’in ürettireceği o efsane model ilk kez Detroit’ti vitrine çıkıyor.

TÜRKİYE PAZARI KADAR SATIYOR

Ford’un efsane pick-up modeli F Serisi 2017 yılında tüm pazar düşerken satışlarını yüzde 9.3 artırarak tek başına 900 bin adet sattı. Yani bir bakıma Türkiye’de toplam otomotiv pazarı kadar satan bu efsane modelin güncel versiyonu Detroit’te sergilenecek. Ancak Ford’un asıl sürprizi Detroit’te tanıtacağı yeni Ranger olacak.

ŞOVA ‘G’ DAMGASI

Kuşkusuz Detroit fuarının yıldızlarından biri de, bu yıl 39’uncu yaşını kutlayan efsane Mercedes G Serisi’nin yenilenmiş hali oldu. Aracın zamana meydan okuyan ve çok beğenilen ikonik dış tasarımında pek radikal bir değişiklik yapılmazken içerisinde ise önemli gelişmelerin olduğu ortada. Yenilenen Mercedes-Benz G-Serisi, performansı, son teknoloji güvenlik ve konfor donanımları, kullanımı ve yeniden yorumlanan ikonik tasarımı ile her türlü yol şartlarında kendisini yine hayran bırakacağı açık. Dev standında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Mercedes-Benz, G-Serisi’nin yanı sıra Mercedes-AMG CLS 53 ile Mercedes-AMG E 53 Coupé ve Cabriolet modellerinin de Detroit Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanlarını gerçekleştirecek. Geleceğin trendleri ise Mercedes-Benz’in fuara özel hazırladığı konsept aracı Concept EQA ile tanıtılacak.

100 YAŞINDA

Amerikan General Motors (GM) bu yıl pick-up üretiminin 100’üncü yılını yeni Chevrolet Silverado ile kutluyor. 100 yılda 85 milyon pick-up üreten GM’in en popüler ve en çok satan efsane modeli ise kuşkusuz Silverado.

45 YENİ MODEL VİTRİNE ÇIKIYOR

İLK olarak 1907’de düzenlenen, 1988’den itibaren uluslararası hale gelen ‘Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) bu yıl 45’i dünya ve Amerika prömiyeri olmak üzere 100’e yakın yeni model tanıtılacak. Bugün basın günüyle Cobo Center’da kapılarını açan fuarı 5 bin uluslararası basın mensubu izleyecek ve 28 Ocak tarihine kadar 750 bine yakın ziyaretçinin gezmesi bekleniyor. Fuara efsane kamyonetlerin dışında SUV’lar da damgasını vuracak. Yeni Mercedes G, Lamborghini Urus, Jeep Cherokee, Acura RDX prototipi, BMW X2 ve Lexus LF-1 Limitless konsepti ilk kez dünyaya tanıtılacak. Amerika’da satışları düşen sedan modeller fuarda arka planda kalmış gibi gözükmesine rağmen özellikle yeni Volkswagen Jetta, Audi A7 ve Toyota Avalon merakla bekleniyor.

Ayrıca yeni Rolls-Royce Phantom’da yılın ilk fuarında sergilenecek.