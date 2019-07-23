"Kova Burcu - Özellikler"

Kova Takım Yıldızı (Astronomi)

Kova takımyıldızının ilk dekanatında Güney Balığı, Pisces Australis, ikinci dekanatta ise sırtındaki dev kanatlarıyla Pegasus vardır. Buradaki başlıca yıldızlar, Markab, Scheat, Enif, Al Genib, Homan, Matar'dır.

Üçüncü dekanda güzel bir kuğu bulunur. Yaralı olmasına rağmen Samanyolu'nda daireler çizerek dolaşırken, nebulatik yıldızların tam ortasındadır. Başlıca yıldızları bir haç meydana getirir.

En parlak yıldızları, Deneb, Azel, Fafoge, Sadr, Adige ve Arided'dir.

Mitoloji

Kova burcu Yunan mitolojisinde, ölümlülerin en güzeli olarak kabul edilen, Troya'yı kuran Kral Tros'un oğlu Ganymedes ile özdeşleştirilir.

Sürülerini otlatan Ganymedes'i görüp, güzelliğine vurulan Zeus, kartalı ile O'nu kaçırtarak Olympos dağlarına getirir. Çocuğun babasına birçok armağan veren Zeus, Ganymedes'i tanrılar sofrasında, şarap sunucusu olarak görevlendirir. Zeus Ganymedes ile geçirdiği gecelerin anısına, O'na Aquarius (Su Taşıyıcısı) adını vererek bir yıldız haline getirir ve ölümsüzlüğe ulaştırır.

Babil mitolojisinde Gula adı verilen Kova burcu, çocuk doğumları ve ölümleriyle ilgili olan bir anatanrıçayla da özdeşleştirilir.

Sembol

Sembol birbirine paralel iki su, elektrik ya da ışık dalgası olarak görülür.

Kova bir Hava burcu olarak, sezgi ve muhakemesel zekanın karışımından meydana gelen bir sevgiyle oluşmuş evrensel insanlık kardeşliğini sembolize eder.

Ayrıca Kova, elindeki kaptan su boşaltan bir erkekle de sembolize edilir. Bazen Zodyak sembollerinde bir elini havaya kaldırmış elinde bir asa veya dal da tutarken, kimilerinde ise bir kadın olarak da resmedilmiştir.

Kova her zaman su kapları ya da ölülerin küllerinin konduğu kaplarla özdeşleştirir. İbranice ismi delphi yani su küpü olan Kova burcu, arınmayı, vaftizi de sembolize eder.

Yaşam

İlk Hava grubu burç olan İkizler içgüdüsel zekayı temsil ederken, ikinci Hava burcu Terazi bunun ilişkilere yansıyan durumunu, üçüncü Hava burcu Kova ise idealize edilmiş ilişkileri ortaya koyar.

Başka bir deyişle, İkizler'de birey iletişim kurarken karşısındakinin reaksiyonlarına ya da alacağı geribeslemeye karşı kısmen de olsa duyarsızdır.

İkizler evresinde önemli olan iletişim kurmuş olmaktır. Terazi evresine gelindiğinde, bu defa birey karşısında en az bir kişi olsun ve geribesleme elde edebilsin, iletişim kurarak bir yere ulaşsın ister.

Kova aşamasına gelindiğinde ise, artık kurulacak iletişim bir ideal haline getirilir. Burada büyük idealler ve amaçlar söz konusudur. Dolayısıyla, bu ideallere ulaşabilmek, amaçları gerçekleştirebilmek için her zaman birden fazla insanın, başka bir deyişle arkadaşların varlığına ihtiyaç vardır.

Bunun yanı sıra, Oğlak aşamasında toplumsal statü ile ilgili kişisel hedeflerine ulaşabildiği ölçüde ulaşan birey, Kova'ya geldiğinde, etraftaki insanların da refahını, yaşamını, ihtiyaçlarını genel bir çerçeve içinde düşünmeye başlar. Bu etapta söz konusu olan ilk toplumsal yakın çevre, arkadaşlar ve dostlarla başlamakta, giderek büyüyen halkalar içinde tüm topluma kadar ulaşmaktadır.

Dolayısıyla, Kova aşaması bireyselliğin yeniden göz ardı edilmeye başlandığı, kollektivitenin yine önde olduğu devrelerden biridir. Bir nev'i büyük idealler ve bu doğrultularda yapılan devrimlerin arkasından koşmak söz konusudur. Bu idealler doğrultusunda beslenen büyütülen ümitlerin varlığı, arzular da söz konusudur.