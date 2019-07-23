"Kova Burcu - Özellikler"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKova Kova Burcu - Özellikler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji >Kova>Kova Burcu - Özellikler
Kova

Kova Burcu - Özellikler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

"Kova Burcu - Özellikler"

Kova Takım Yıldızı (Astronomi)

Kova takımyıldızının ilk dekanatında Güney Balığı, Pisces Australis, ikinci dekanatta ise sırtındaki dev kanatlarıyla Pegasus vardır. Buradaki başlıca yıldızlar, Markab, Scheat, Enif, Al Genib, Homan, Matar'dır.

Üçüncü dekanda güzel bir kuğu bulunur. Yaralı olmasına rağmen Samanyolu'nda daireler çizerek dolaşırken, nebulatik yıldızların tam ortasındadır. Başlıca yıldızları bir haç meydana getirir.

En parlak yıldızları, Deneb, Azel, Fafoge, Sadr, Adige ve Arided'dir.

Mitoloji

Kova burcu Yunan mitolojisinde, ölümlülerin en güzeli olarak kabul edilen, Troya'yı kuran Kral Tros'un oğlu Ganymedes ile özdeşleştirilir.

Sürülerini otlatan Ganymedes'i görüp, güzelliğine vurulan Zeus, kartalı ile O'nu kaçırtarak Olympos dağlarına getirir. Çocuğun babasına birçok armağan veren Zeus, Ganymedes'i tanrılar sofrasında, şarap sunucusu olarak görevlendirir. Zeus Ganymedes ile geçirdiği gecelerin anısına, O'na Aquarius (Su Taşıyıcısı) adını vererek bir yıldız haline getirir ve ölümsüzlüğe ulaştırır.

Babil mitolojisinde Gula adı verilen Kova burcu, çocuk doğumları ve ölümleriyle ilgili olan bir anatanrıçayla da özdeşleştirilir.

Sembol

Sembol birbirine paralel iki su, elektrik ya da ışık dalgası olarak görülür.

Kova bir Hava burcu olarak, sezgi ve muhakemesel zekanın karışımından meydana gelen bir sevgiyle oluşmuş evrensel insanlık kardeşliğini sembolize eder.

Ayrıca Kova, elindeki kaptan su boşaltan bir erkekle de sembolize edilir. Bazen Zodyak sembollerinde bir elini havaya kaldırmış elinde bir asa veya dal da tutarken, kimilerinde ise bir kadın olarak da resmedilmiştir.

Kova her zaman su kapları ya da ölülerin küllerinin konduğu kaplarla özdeşleştirir. İbranice ismi delphi yani su küpü olan Kova burcu, arınmayı, vaftizi de sembolize eder.

Yaşam

İlk Hava grubu burç olan İkizler içgüdüsel zekayı temsil ederken, ikinci Hava burcu Terazi bunun ilişkilere yansıyan durumunu, üçüncü Hava burcu Kova ise idealize edilmiş ilişkileri ortaya koyar.

Başka bir deyişle, İkizler'de birey iletişim kurarken karşısındakinin reaksiyonlarına ya da alacağı geribeslemeye karşı kısmen de olsa duyarsızdır.

İkizler evresinde önemli olan iletişim kurmuş olmaktır. Terazi evresine gelindiğinde, bu defa birey karşısında en az bir kişi olsun ve geribesleme elde edebilsin, iletişim kurarak bir yere ulaşsın ister.

Kova aşamasına gelindiğinde ise, artık kurulacak iletişim bir ideal haline getirilir. Burada büyük idealler ve amaçlar söz konusudur. Dolayısıyla, bu ideallere ulaşabilmek, amaçları gerçekleştirebilmek için her zaman birden fazla insanın, başka bir deyişle arkadaşların varlığına ihtiyaç vardır.

Bunun yanı sıra, Oğlak aşamasında toplumsal statü ile ilgili kişisel hedeflerine ulaşabildiği ölçüde ulaşan birey, Kova'ya geldiğinde, etraftaki insanların da refahını, yaşamını, ihtiyaçlarını genel bir çerçeve içinde düşünmeye başlar. Bu etapta söz konusu olan ilk toplumsal yakın çevre, arkadaşlar ve dostlarla başlamakta, giderek büyüyen halkalar içinde tüm topluma kadar ulaşmaktadır.

Dolayısıyla, Kova aşaması bireyselliğin yeniden göz ardı edilmeye başlandığı, kollektivitenin yine önde olduğu devrelerden biridir. Bir nev'i büyük idealler ve bu doğrultularda yapılan devrimlerin arkasından koşmak söz konusudur. Bu idealler doğrultusunda beslenen büyütülen ümitlerin varlığı, arzular da söz konusudur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi