‘Kötü tavşan’ korkusu

Adobe Flash Player güncellemesi gibi görünen virüs, kullanıcıların onay vermesi durumunda bilgisayarı kilitliyor.

Bilgisayarın açılma bedeli ise 300 dolar. Rusya, Ukrayna, Almanya ve Türkiye’nin etkilendiği kötü amaçlı yazılımdan sonra Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’den (USOM) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Kullanıcı ve sistem yöneticilerine merak uyandıran phishing e-postalarına karşı dikkatli olunması, eklerinin kesinlikle açılmamasını, sistemlerin güncel tutulmasını ve güvenilir olmayan sitelerden gelen Adobe Flash güncellemesine dikkat edilmesini tavsiye etmektedir” denildi. Daha önce gerçekleştirilen WannaCry saldırısıyla özellikle Ukrayna ve Rusya başka olmak üzere birçok ülkedeki kamu kurumlarının bilgisayarı kötü amaçlı yazılımdan olumsuz etkilenmiş ve ulaşımdan sağlığa kadar birçok sektörde aksamalar yaşanmıştı.