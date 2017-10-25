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‘Kötü tavşan’ korkusu

Ahmet CAN
25.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

FİDYECİLİK tipi (ransomware) kötü amaçlı yazılımlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce CyprtoLocker ve WannaCry ile milyonlarca kullanıcının ve kurumun bilgisayarlarını kilitleyen bilgisayar korsanlarının yeni numarası Bad Rabbit yani Kötü Tavşan oldu.

Adobe Flash Player güncellemesi gibi görünen virüs, kullanıcıların onay vermesi durumunda bilgisayarı kilitliyor. ‘Kötü tavşan’ korkusu
Bilgisayarın açılma bedeli ise 300 dolar. Rusya, Ukrayna, Almanya ve Türkiye’nin etkilendiği kötü amaçlı yazılımdan sonra Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’den (USOM) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Kullanıcı ve sistem yöneticilerine merak uyandıran phishing e-postalarına karşı dikkatli olunması, eklerinin kesinlikle açılmamasını, sistemlerin güncel tutulmasını ve güvenilir olmayan sitelerden gelen Adobe Flash güncellemesine dikkat edilmesini tavsiye etmektedir” denildi. Daha önce gerçekleştirilen WannaCry saldırısıyla özellikle Ukrayna ve Rusya başka olmak üzere birçok ülkedeki kamu kurumlarının bilgisayarı kötü amaçlı yazılımdan olumsuz etkilenmiş ve ulaşımdan sağlığa kadar birçok sektörde aksamalar yaşanmıştı.

 

Etiketler: Bad Rabbit , gazetehaberleri
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