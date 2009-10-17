Ligin en dibindeki takÄ±mÄ± ile oynuyorsunuz ve zar zor maÃ§ kazanÄ±yorsunuz. Hem de Ã§ok Ã¶nemli 3 oyuncunuzu EskiÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesi kaybederek. Hem de rezil bir futbolla. Mustafa hoca olmaz.. Nihat' tan forvet, Yusuf' tan kanat oyuncusu olmaz. Yeter artÄ±k.. Sezon baÅŸÄ±ndan bu zamana ben yazmaktan bÄ±ktÄ±m, sen Ä±srar etmekten bÄ±kmadÄ±n. BÄ±rak hoca, gerÃ§ek bir BeÅŸiktaÅŸlÄ± isen bu takÄ±mÄ± onurunla, gururunla bÄ±rak.. BaÅŸkana Ã§Ä±kacak fatura sana da kesilmesin. HiÃ§ kovulmadÄ±n baÅŸka takÄ±mlardan bu zamana kadar bu bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼pten de kovulma.. Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor Â Â Â

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90 Dakika sadece 5 dakika top oynadÄ± BeÅŸiktaÅŸ.. Bu futbolla hiÃ§bir yere gidemez. GerÃ§ekten Ã¼zÃ¼cÃ¼ ve utandÄ±rÄ±cÄ±. YazÄ±klar olsun. Bizler bu takÄ±mÄ± her zaman iyi gÃ¼nde sevmek iÃ§in tutmadÄ±k, buÂ doÄŸru. Fakat genÃ§ yaÅŸta hepimizde kanser olduk. Bir kulÃ¼p bu kadar kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netilemez. BabasÄ±nÄ±n oÄŸluna verdiÄŸi en pahalÄ± oyuncak mÄ± bu, 106 yÄ±llÄ±k Ã§Ä±nar.

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Haftaya ligin renkli, iyi futbol oynayan ve mÃ¼thiÅŸ taraftarÄ± olan EskiÅŸehirsporâ€™la oynayacak kara kartal. Ä°nanÄ±n ben fark bekliyorum. Ama BeÅŸiktaÅŸ' tan deÄŸil maalesef.. Bu hafta olmazsa sanÄ±rÄ±m, haftaya kulÃ¼pte yer yerinden oynayacak.

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MaÃ§ bitti ama Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftaya kadar en Ã§ok sanÄ±rÄ±m bu maÃ§ yazÄ±lÄ±p, Ã§izilecek. Yeter Mustafa hoca, Yeter DemirÃ¶ren..

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YAZIKLAR OLSUN .....