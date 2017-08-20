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Kotadan harcamıyor

Hürriyet Haber
20 Ağustos 2017 - 21:34Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 21:34

VODAFONE Türkiye, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, WhatsApp, Twitter ve Messenger gibi internet servisleri için kotadan harcamayan “Vodafone Pass” paketini sunmaya başladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, gelişen teknolojilerle birlikte kullanıcıların yeni “normalinin” sürekli bağlı kalmak olduğunu söyledi. Hızla dijitalleşen dünyada kullanıcıların biten gigabaytlarla uğraşmak, ek paket almaya çalışmak ve Wi-Fi peşinde koşmak istemediğini belirten Aksoy, “En özel duygu ve anılarımızı paylaştığımız, yemekten müziğe pek çok tutkumuzu yaşadığımız dijital dünyada gigabaytların da ölçüsü olmasın istedik. Gigabayt sayma dönemini sona erdiren yeni Vodafone Pass paketleriyle, tüm abonelerimize sınırlara takılmadan ve gönül rahatlığıyla tutkularını yaşayabilecekleri bir internet deneyimi sunuyoruz” dedi.

Etiketler: Facebook , Vodafone , gazetehaberleri
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