Koşuyu seven her kadının dolabında olması gereken 5 parça

Termal üstler

Koşu yapmak kolay gibi görünse de vücuda en çok efor harcatan sporlardan biridir. Bu nedenle termal bir üstünüzün olması koşu sırasında terinizi emmek ve sizi rahat hissettirmek için son derece önemlidir. Koşarken terlediğinizi ve terinizin üzerinizde soğuduğunu bir düşünün… Çok can sıkıcı değil mi? Bu nedenle üşenmeyin ve kendinize iyi bir termal üst alın.

Rüzgârlık

Rüzgârlıklar da tıpkı termal üstler gibi koşu için mutlaka edinilmesi gereken giysilerdendir. Çünkü koşu sırasında yüksek efordan kaynaklanarak aşırı bir terleme yaşarsınız ve hareket halinde olduğunuzdan vücudunuzu yalayıp geçen en ufak bir esintiyi bile fazlasıyla hissedersiniz. Ciğerlerinizi üşütmemek için ince bir rüzgârlık şarttır ve sizi fazlasıyla korur.

Ergonomik taytlar

Şimdilerde taytları sporun her dalında doyasıya giyiyoruz. Neyse ki farklı giyim markalarının bile spor bölümlerinin açılmasıyla bu taytlara kolayca ulaşabiliyoruz. Siz de aynı şeyi yapın ve koşunuz için sizi motive edecek en güzel taytı seçin. Tabii taytınızın kaliteli bir malzemeden yapılmış olmasına özen gösterin ki vücudunuz nefes alsın, sporun sağlığı tüm vücudunuza yayılsın.

İyi bir koşu ayakkabısı

Çoğumuz spor yaparken spesifik spor kıyafetleri almayız. Özellikle ayakkabılar konusunda sadece güzel görünmesine dikkat eder geçeriz. Ancak özellikle koşu gibi bir sporda ayakkabılar son derece önemlidir. Çünkü koşu sırasında vücudunuzun tüm ağırlığı ayaklarınıza ve oradan da eklemlerinize baskı yapar. Bu baskıyı absorbe edecek en önemli şey ise ayakkabı tabanınızdır. İşte tam bu nedenle iyi bir koşu ayakkabısına sahip olmanız diğer her şeyden daha önemlidir.

Nabız ölçer

Eğer tek başınıza spor yapıyorsanız kendinizi ve kalbinizi gereğinden fazla zorlamamak adına nabzınızın durumunu sık sık kontrol etmeniz gerekir. Bileğe takılan nabız ölçerler sizi bu konuda uyanık tutar ve sınırlarınızı belirlemekte yardımcı olur. İşte şimdi iyi bir koşuya hazırsınız!