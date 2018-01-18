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    Köstebekler yakalandı

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    18.01.2018 - 22:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, iki banka çalışanından aldıkları bilgilerle 600 bin TL’lik vurgun yapan, elebaşılığını cezaevi firarisi Osman Ö.’nün yaptığı 38 kişilik çete çökertildi.

    Köstebekler yakalandıOlay, bazı banka müşterilerinin, bilgileri dışında hesaplarından yüklü miktarlarda para çekildiğini söyleyerek şikâyetçi olmalarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, Osman Ö., müşterilerin hesap bilgilerini, bir aracı kanalıyla banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.’dan alıyordu.

    Çete, elde ettiği bilgilerle müşterilerin bankalardaki telefon numaralarını iptal ettiriyordu. Bu işlemle müşterilerin internet bankacılığı hesapları otomatik olarak bloke oluyordu. Osman Ö., adamlarına sahte belgelerle yeni hatlar açtırıyordu. Bankaların müşteri hizmetleri aranıyor, köstebek çalışanlardan elde edilen bilgilerle güvenlik sorgusu kolaylıkla aşılıyordu. Yeni telefon numaraları hesaplara ekletiliyor ve bu numaralar üzerinden müşterilerin internet bankacılığı hesapları kontrol altına alınıyordu. İnternet bankacılığı üzerinden hesaplardaki paralar, çete üyeleri adına açılan hesaplara aktarılıyordu.

    ‘KEKEME’ İDİ DOLANDIRIRKEN DİLE GELDİ 
    Polisin tespitlerine göre, banka müşteri hizmetlerini zaman zaman Osman Ö. arıyordu. Çevresinde ‘kekeme’ olarak bilinen Osman Ö.’nün müşteri hizmetleri ile konuşurken akıcı Türkçesi polisleri de şaşırttı.

    Yapılan tespitlerin ardından Siber Şube ekiplerinin gözaltına aldığı 38 kişiden 22’si tutuklandı.

    Etiketler: banka dolandırıcılığı , gazetehaberleri
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