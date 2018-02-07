'Kosovalı' yakalandı! Taksi kandırmacası işe yaramadı

Mamak ilçesinde 2 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın iki suç örgütü arasında uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından çıktığını belirledi.

Ekipler, kahvehaneye otomatik silahlarla ateş açan şüphelilere, çok sayıda yaralama, tehdit suçu ile uyuşturucu ticaretinden kaydı olan ve cezaevi firarisi, çete elebaşı 'Kosovalı' lakaplı Menderes Ö.'nün liderlik ettiğini belirledi.

Narkotik ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, olaya karışan çok sayıda iki suç örgütü üyesini gözaltına alırken, çete elebaşı Menderes Ö.'ye ulaşılamadı.

Menderes Ö.'nün aracını kullanmadığını, taksi ile dolaştığını belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Keçiören'de Oktay Ç.'ye ait adreste kaldığını tespit etti.

Ekiplerce eve düzenlenen operasyonda iki şüpheli olayda kullanılan silahla yakalandı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul ettikleri öne sürülen Menderes Ö. ile Oktay Ç. adliyeye sevk edildi.

Saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.

ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Ankara'nın Mamak ilçesi Demirlibahçe Ağaçlı Sokak'ta 2 Ocak'ta kar maskeli üç kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve otomobiliyle çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan İshak T., çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralandı. İshak T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.