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    'Kosovalı' yakalandı! Taksi kandırmacası işe yaramadı

    AA
    07.02.2018 - 17:05 | Son Güncelleme:

    Ankara'da geçen ay kahvehanede bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan cezaevi firarisi çete elebaşı 'Kosovalı' lakaplı Menderes Ö' düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çok sayıda yaralama ve tehdit suçu ile uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan 'Kosovalı'nın polisten kaçmak için taksi kullandığı belirlendi.

    Mamak ilçesinde 2 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın iki suç örgütü arasında uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından çıktığını belirledi.

    Ekipler, kahvehaneye otomatik silahlarla ateş açan şüphelilere, çok sayıda yaralama, tehdit suçu ile uyuşturucu ticaretinden kaydı olan ve cezaevi firarisi, çete elebaşı 'Kosovalı' lakaplı Menderes Ö.'nün liderlik ettiğini belirledi.

    Narkotik ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, olaya karışan çok sayıda iki suç örgütü üyesini gözaltına alırken, çete elebaşı Menderes Ö.'ye ulaşılamadı.

    Menderes Ö.'nün aracını kullanmadığını, taksi ile dolaştığını belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Keçiören'de Oktay Ç.'ye ait adreste kaldığını tespit etti.

    Ekiplerce eve düzenlenen operasyonda iki şüpheli olayda kullanılan silahla yakalandı.

    Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul ettikleri öne sürülen Menderes Ö. ile Oktay Ç. adliyeye sevk edildi.

    Kosovalı yakalandı Taksi kandırmacası işe yaramadı

    Saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.

    ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

    Ankara'nın Mamak ilçesi Demirlibahçe Ağaçlı Sokak'ta 2 Ocak'ta kar maskeli üç kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve otomobiliyle çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan İshak T., çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralandı. İshak T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

     

    Etiketler: ANKARA , çete , çete lideri , Taksi , son dakika
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