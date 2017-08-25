Kosova yolcuları

ÇAĞAN Irmak ve Yiğit Özşener, Prizren Türk Filmleri Festivali için Kosova’ya gidiyor. Irmak ile Özşener, T.C. Prizren Başkonsolosluğu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalin 8 Eylül’deki gala gecesine katılacak.

İki isim, Balkanlar’ın en eski açık hava sinemalarından Lumbardhi Sineması’ndaki gecede Kosovalı sinemaseverlerle bir araya gelecek. Festival programında Irmak’ın “Dedemin İnsanları” ve “Unutursam Fısılda” filmleri de gösterilecek.