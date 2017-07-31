KOSGEB’den danışman uyarısı!

KOSGEB, şunlara dikkat çekti:

- KOBİ’lere yönelik hibe ve geri ödemeli olmak üzere destekler sağlıyoruz ve bu faaliyetleri de sürekli kamuoyu ile paylaşıyoruz.

- Ancak Başkanlığımız, KOBİ’lere sağlanan bu destek programlarını başarı ile uygularken, özellikle danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden ve kurumumuzla hiçbir bağı olmayan bazı şahıslar ve firmalarca; “KOSGEB’den hibe destek kredisi çıktı. Belli bir ücret karşılığında belgeleri göndereceğiz.”, “Bedeli karşılığında KOSGEB Destekleri ile ilgili broşür, kitap, doküman gibi materyaller göndereceğiz” veya “KOSGEB’in destek ve kredilerini belli bir komisyon karşılığında çıkaracağız” yönünde, gerçeğe uygun olmayan, asılsız beyanlarla, işletmeleri yanılttıkları görülmekte.

- KOSGEB’in, KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz ve aracısız olarak verdiği destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olan kişiler, iş takibi adı altında para toplamakta.

- İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri gerekmekte.