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KOSGEB’den danışman uyarısı!

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 21:37Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 21:37

SON dönemlerde KOBİ’lere yönelik bazı firma ve şahısların “Destek ve danışmanlık” adı altında çalışmalar yaptığına dikkat çeken Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) internet sitesinden KOBİ’leri uyardı.

KOSGEB, şunlara dikkat çekti:

- KOBİ’lere yönelik hibe ve geri ödemeli olmak üzere destekler sağlıyoruz ve bu faaliyetleri de sürekli kamuoyu ile paylaşıyoruz.

- Ancak Başkanlığımız, KOBİ’lere sağlanan bu destek programlarını başarı ile uygularken, özellikle danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden ve kurumumuzla hiçbir bağı olmayan bazı şahıslar ve firmalarca; “KOSGEB’den hibe destek kredisi çıktı. Belli bir ücret karşılığında belgeleri göndereceğiz.”, “Bedeli karşılığında KOSGEB Destekleri ile ilgili broşür, kitap, doküman gibi materyaller göndereceğiz” veya “KOSGEB’in destek ve kredilerini belli bir komisyon karşılığında çıkaracağız” yönünde, gerçeğe uygun olmayan, asılsız beyanlarla, işletmeleri yanılttıkları görülmekte.

- KOSGEB’in, KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz ve aracısız olarak verdiği destek işlemlerini, çıkar sağlama peşinde olan kişiler, iş takibi adı altında para toplamakta.

- İşletme sahiplerinin bu konuda dikkatli olmaları, başkanlığımızın destek ve hizmetlerini menfi yönde etkileyen bu tür yanlış beyanlara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri gerekmekte.

Etiketler: KOBİ , KOSGEB , gazetehaberleri
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