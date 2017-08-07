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KOSGEB mevzuatı güncelleniyor

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 22:30Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 22:30

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB destek mevzuatında yeni bir dönem başlayacağını açıkladı.

Uzkurt, desteklerin vatandaş odaklı olabilmesi doğrultusunda çalışma yapıldığına değinerek, mevzuatların yenilenip sadeleştirileceğini ve talep edilen bürokratik iş ve belge sayısının azaltılacağının müjdesini verdi. Başkan Uzkurt, grup çalışmalarının ardından oluşacak taslaklar ile yapılacak değişikliklere son halinin verileceğini söyledi.

SAHADA OLACAKLAR

KOSGEB yöneticilerinin düşüncelerine ve saha deneyimine çok önem verdiklerini söyleyen Başkan Uzkurt, istişarenin önemine vurgu yaparak KOSGEB yöneticilerinin özellikle sahada daha çok yer alması gerektiğini belirtti. Yöneticilerin yapacakları firma ziyaretleri ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ve taleplerini ilk ağızdan duyma imkânına sahip olacaklarına dikkat çeken KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, bu konuda yapılacak çalışmaların önemine işaret etti.

 

Etiketler: KOSGEB , Cevahir Uzkurt , gazetehaberleri
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