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KOSGEB eğitimini tamamladı patron oldu

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 01:06 | Son Güncelleme:

HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi’nde, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan girişimci kadınlardan Selda Öveç Kılıç aldığı destekle kendi işinin patronu oldu.

Kılıç, 50 bin lira hibe ve 20 bin lira kredi kullanarak ‘Mavilim’ adını verdiği giyim mağazasını kurdu. Şemdinli İlçesi’nde, Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) düzenlediği KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan girişimciler 50 bin liralık hibe desteğini almaya hak kazandı.

Açılış kurdelesini kesen Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, “Genç kadın girişimcimiz güzel bir yola başvurdu. Kendisine güvenerek bir işyeri açtı. Kendisini tebrik ediyorum ve hayırlı kazançlar diliyorum. Her genç kendi işini kurmak için emek verir, proje üretirse devlet de destek olur” dedi. İş yeri sahibi Selda Öveç Kılıç ise, kendi işinin patronu olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “KOSGEB’e başvurduk ve destek aldık. Şemdinli’ye yeni bir mağaza kazandırdığım için mutluyum” dedi. ◊ DHA

Etiketler: gazetehaberleri , patron
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