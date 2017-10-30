KOSGEB desteğiyle tespih üretiyor

Damla kehribar, sıkma ve ateş kehribardan tespih yapan Tespih Konağı, özelliğini yitirmiş çeşitli objelerden de yeni tespihler tasarlıyor. Kalemlik, bilezik, mandal, bilardo topu, tava kulpundan tespih yapan Tespih Konağı, tespihlerin ucuna yazdığı isimlerle de dikkat çekiyor. Tespih Konağı ortaklarından Doğan Baştimur, “KOSGEB destekli işletmemiz, her geçen gün kendini geliştiriyor. Çok kısa bir zaman geçmesine rağmen, işletmemiz marka tescil belgesini aldı, internet sitesini kurdu. Değişik tarzda anahtarlık, kolye ve tespih ile aynı malzemeden yapılan takı ve tasarımlarımız çok beğenilerek tercih ediliyor” dedi.