KOSGEB desteğiyle ‘patron’ oldular

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) açılan 4 günlük girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 30 kursiyer, KOSGEB Girişimcilik Desteği başvurusuna hak kazandı. Kredi desteği almaya hak kazanan 30 kişiden 6 girişimci, iş yerlerini hemen açarken, diğerleri çalışmalarını sürdürüyor. KOSGEB Karabük İl Müdürü Serhat Saygın, Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimci adaylarına 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere 150 bin liraya kadar destek sağladıklarını söyledi. Girişimcilik desteğinde diğer desteklerde olduğu gibi bir oran bulunduğunu, erkeklerde bu oranın yüzde 70 olduğunu ifade eden Saygın, “Kadın girişimcilerimizin iş hayatına kazandırılması amacıyla bir pozitif ayrımcılık söz konusu. Kadınlara, şehit yakınlarına ve engellilere bu oran yüzde 90 olarak uygulanmaktadır. Bu desteğimizin birinci ayağı uygulamalı girişimcilik eğitimlerimizdir. Eğitimlerimiz tüm yurtta ücretsiz verilmektedir. Sahadaki çözüm ortaklarımız, sivil toplum kuruluşları, müdürlüklerimiz bu eğitimleri verebilmektedirler” diye konuştu.