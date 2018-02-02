KOSGEB çalışma saatleri 2018 - KOSGEB kaçta kapanıyor/açılıyor?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü, etkinliğini, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur.

KOSGEB 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten Mayıs 2009'a kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine destek sağlarken, 5 Mayıs 2009 tarihinden itibaren hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsamı alanına almıştır.

KOSGEB’in başlıca görevleri, sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için teknoloji merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamaktır.

KOSGEB, sabah 08:00’da açılır ve 12:00’a kadar çalışmaya devam eder. 12:00’da öğle molasına çıkan KOSGEB, 13:00’da tekrar mesaiye başlar ve 17:00’da kapanır. Hafta sonu hizmet veremeyen KOSGEB, dini ve milli bayramlarda da kapalıdır.

KOSGEB müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası 444 1 567 olup 08:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.