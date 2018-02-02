Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>KOSGEB çalışma saatleri 2018 - KOSGEB kaçta kapanıyor/açılıyor?

    KOSGEB çalışma saatleri 2018 - KOSGEB kaçta kapanıyor/açılıyor?

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    KOSGEB ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve KOSGEB’in açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. KOSGEB 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü, etkinliğini, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur.

    KOSGEB çalışma saatleri 2018 - KOSGEB kaçta kapanıyor/açılıyor

    KOSGEB 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten Mayıs 2009'a kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine destek sağlarken, 5 Mayıs 2009 tarihinden itibaren hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsamı alanına almıştır.

    KOSGEB’in başlıca görevleri, sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için teknoloji merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamaktır.

    KOSGEB çalışma saatleri 2018 - KOSGEB kaçta kapanıyor/açılıyor

    KOSGEB, sabah 08:00’da açılır ve 12:00’a kadar çalışmaya devam eder. 12:00’da öğle molasına çıkan KOSGEB, 13:00’da tekrar mesaiye başlar ve 17:00’da kapanır. Hafta sonu hizmet veremeyen KOSGEB, dini ve milli bayramlarda da kapalıdır.

    KOSGEB müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası 444 1 567 olup 08:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    Etiketler: KOSGEB , çalışma saati , çalışma saatleri , bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı , Çağrı merkezi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri