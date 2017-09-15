Koşarak geldi, 'taş yok mu taş' diyerek kameramana vurdu

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde uyuşturucu satışı yapan 3 kişiyi takibe aldı. 6 ay süren takip sonrasında 3 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda 492 adet extacy hap, satışa hazır 8 fişek esrar maddesi, 1 adet el yapımı 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yakınları, görüntü çeken basın mensuplarına saldırdı.