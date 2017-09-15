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    Koşarak geldi, 'taş yok mu taş' diyerek kameramana vurdu

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 12:17 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:31

    Düzce'de polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yakınları, görüntü çeken basın mensuplarına saldırdı. Bir kadının, 'taş yok mu taş' diyerek kameramana vurduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

    Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde uyuşturucu satışı yapan 3 kişiyi takibe aldı. 6 ay süren takip sonrasında 3 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda 492 adet extacy hap, satışa hazır 8 fişek esrar maddesi, 1 adet el yapımı 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yakınları, görüntü çeken basın mensuplarına saldırdı.

    Etiketler: Son dakika , Düzce , uyuşturucu operasyonu
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