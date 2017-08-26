Koşarak geçtiler! Suriye sınırında bayram göçü

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu.

KOŞARAK GEÇTİLER

Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyelilerin koşarak ülkelerine geçmeleri dikkat çekti. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 30 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.