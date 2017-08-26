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    Koşarak geçtiler! Suriye sınırında bayram göçü

    İHA
    26 Ağustos 2017 - 11:38Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 12:15

    Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçişleri devam ediyor. Bayramı ülkelerinde kutlamak için başvuran yaklaşık 47 bin Suriyeli'den sınırı geçenlerin sayısı 30 bine ulaştı

    İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu.

    KOŞARAK GEÇTİLER

    Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyelilerin koşarak ülkelerine geçmeleri dikkat çekti. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 30 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.

    Etiketler: Suriye , Sınır , Bayram , Öncüpınar Kapısı
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