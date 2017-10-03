Koruya komşu 1.1 milyar lira yatırım

Altunizade’de eski Hava Subayları Lojmanları yerine inşa edilecek projeye 1 milyar 100 milyon lira yatırım yapılacak. 5’şer katlı toplam 319 konut inşa edeceklerini belirten Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Henüz satış ofisi kurmadan yoğun talep almış, satışlara çadırda başlamıştık. 15 günde çadıra 8 bin kişi geldi. Şimdi bir kez daha cazip koşullarla ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Yüzde 5’i peşin, yüzde 15’i ise satış tarihinden itibaren 12’nci ayda ya da teslim tarihinde ara ödeme yapılarak ev sahibi olunabilecek kampanya kapsamında kalan yüzde 80’lik bölüm ise banka kredisi yoluyla ödeniyor. Dap Yapı dileyenlere kendi bünyesinde 60 aya varan vadelendirme de yapıyor” dedi.

FİYAT AVANTAJI

Projede metrekare satış fiyatlarının 11 bin 700 liradan başladığını, 17 bin liraya kadar yükseldiğini belirten Yılmaz, “Bölgede 20-25 yıllık yapılarda metrekare fiyatı 18 bin lira ile 33 bin lira arasında değişiyor. Biz yeni bir proje olduğumuz halde yüzde 40 fiyat avantajı sunuyoruz” dedi. Projenin konumuna da dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi: “Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanı olan Validebağ Korusu, Koşuyolu ile Üsküdar’ın Altunizade ve Barbaros mahallelerinin kesiştiği noktada, Boğaz Köprüsü’ne ve Avrasya Tüneli’ne yürüme mesafesinde yer alıyor. Koru’nun tam karşısında konumlanan arsadan Boğaziçi Köprüsü’ne direkt bağlanılıyor. Validebağ, seçkin projelerle çevrelenmiş elit yaşamın adresi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 200 yıl önce Bezmialem Valide Sultan’ın yurt içinden ve yurt dışından getirttiği ağaç ve bitki türleriyle adeta modern bir botanik bahçesine çevirdiği arazide Rıfat Ilgaz’ın önemli eseri Hababam Sınıfı’ndan uyarlanmış filmlere ev sahipliği yapan Adile Sultan Kasrı da yer alıyor. Hepimizin çocukluğunda güzel izler bırakan Hababam Sınıfı’nın sıcaklığı ve samimiyeti, Validebağ Konakları’na modernize edilerek yansıtılıyor.”

1100 KONUT

İstanbul’da 4 milyar değerinde gayrimenkul projesi için çalışmalarını sürdüren Dap Yapı yeni adres olarak İzmir’i seçti. Validebağ Konakları projesinin yanı sıra bu yıl İzmir Bornova’da yaklaşık 700 konutluk bir projeye daha başlayacaklarını belirten Ziya Yılmaz, “Validebağ ve İzmir projelerinde toplam 1100 konut satışa sunmuş oluyoruz. Doğru bölgede yapılan doğru proje her zaman ilgi görüyor. Biz şirket olarak hedeflerimizi yakalıyoruz. Sektörün de bu yılı yüzde 5 ila 10 arasında büyüme ile kapatmasını bekliyoruz” dedi.