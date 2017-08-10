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    Koruncuk’taki çocuklar eğlenirken öğrendi

    Hürriyet Eğitim
    10 Ağustos 2017 - 16:00Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 16:01

    Uluslararası bir deterjan firmasının çalışanlarından oluşan ‘Sürdürülebilirlik Elçileri’ Koruncuk Vakfı’ndaki çocuklarla bir araya geldi.

    Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Henkel, korunma ihtiyacındaki çocukların sağlıklı bir ortamda yaşaması ve çağdaş eğitim alarak yeteneklerini geliştirmesi için hizmet veren Koruncuk Vakfı’nda çocuklarla Keşif Dünyası etkinliği kapsamında eğlenceli bilimsel deneyler gerçekleştirdi. Çalışanlar, çevre bilinci oluşturmak için çocuklara bilgi verip sunum yaptı. Sunumun ardından çocukların stres atmalarına yardımcı olmak için, koordinasyon, ritim ve denge becerilerini geliştirmek üzere poi kullanımı, anlatımı ve uygulaması yapıldı. Daha sonra ise bahçede çevre bilinci eğitimini pekiştirmek amacıyla hep birlikte çiçekler ekti.

    Henkel’in Koruncuk Vakfı’ndaki bir diğer önemli etkinliği ise çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için gerçekleştirilen “Keşif Dünyası” adlı bilim atölyesi oldu ve bu sayede çocuklar birçok bilimsel deneyde rol aldı. Su, limon, yumurta kabuğu gibi doğal malzemelerle gerçekleştirilen deneylerde çocuklara özellikle doğa sevgisi kazandırılmaya çalışıldı.

    Etiketler: koruncuk vakfı , Eğitim , ÇOCUK
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