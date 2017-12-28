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    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı...

    ANKARA
    28.12.2017 - 18:21 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Şırnak İl Kongresi’nde yaşanan güvenlik zafiyetiyle ilgili yakın korumaların görevden alındığı iddiası yalanlandı. Olayla ilgili inceleme baştıldığı, ihmali görülen koruma olması halinde işlem yapılacağı bildirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada platforma atlayan bir şehit çocuğunun Cumhurbaşkanı’na sarılması güvenlik zafiyeti iddialarını gündeme getirmişti. Olayla ilgili Erdoğan’ın 13 yakın korumasının görevden alındığı iddiası dün sosyal medyaya yansıdı. 

    Edinilen bilgiye göre, kongreye gelen partililer 3 farklı noktada aranarak salona alındı. Olayda ihmali bulunduğu öne sürülen korumalarla ilgili Erdoğan’ın bir talimatının bulunmadığı ancak bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    İnceleme sonunda, olayda korumaların herhangi bir ihmali tespit edilirse bu kişilere farklı bir pozisyonda görev verilebileceği bildirildi.

    23 Aralık’ta Şırnak’ta düzenlenen AK Parti 6’ncı Olağan İl Kongresi’nde şehit yakını Hüseyin Demircan, sahneye çıkıp bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılmak istemişti. Demircan, daha sonra Erdoğan’ın korumalarınca engellemişti.

    Etiketler: koruma
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