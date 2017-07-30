Koruma kurulu raporu: Tıraşlanan otel projeye uygun değil

İSTANBUL Vezneciler’de 9.5 metre yüksekliğinde yapılması gerekirken 15.5 metre yapılan Celalağa

Konağı Oteli’nin adeta yuttuğu tarihi Acemoğlu (Acemi Oğlanlar) Hamamı için karar çıktı.

RUTUBET VE TUZLANMA

CHP’li Fatih Belediyesi Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu’nun, şikayeti üzerine Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 17 Temmuz 2017’de yerinde inceleme yaptı. Koruma Kurulu tarafından hazırlanıp taraflara gönderilen raporda, Acemoğlu Hamamı’nın korunmuş olan kagir kısmına bir müdahalede bulunulmadığı, hamam yapısında; kubbelerdeki rutubet ve tuzlanma problemi haricinde hasar olmadığının görüldüğü belirtildi. Ancak Haziran 2016’da Vezneciler’de yaşanan terör saldırısında büyük hasar gören ve geçtiğimiz günlerde hamamın bulunduğu bölümdeki bir katı, tıraşlanan otelin projesine uygun olarak inşa edilmediği açıklandı.

Raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Otel yapısının mevcut haliyle, 6 Kasım 2002 tarihinde onaylanan tadilat projesine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Birinci Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olan Acemoğlu Hamamı’nın özgün bütünlüğüne ulaşmasını sağlamak üzere, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 1 Ekim 2014 tarihli kararının gereklerinin yerine getirilmesi gereği...”

‘GÖSTERMELİK YIKILDI’

CHP’li Fazıl Uğur Soylu’nun şikayetinde “Acemoğlu Hamamı ile aynı parsel içerisinde yer alan Celal Ağa Konağı isimli beş yıldızlı otelin geçen ay sonunda kısmen ya da göstermelik yıkıldığı, otel binasının 9.5 metre yüksekliğinde yapılması gerekirken 15.5 metre yapıldığı, otelin tarihi hamamdan yüksek olmaması gerektiği, kaçak yapılan otelin yapılan göstermelik yıkımla yasal hale getirilmek istendiği” ifadeleri yer aldı.

Günümüzde Acemoğlu Hamamı olarak bilenen ve 16 Yüzyıl’da yapılan Acemi Oğlanlar Hamamı, Saraçhane’den Vezneciler’e uzanan yeniçeri odalarının olduğu kışlanın bir parçasıydı.