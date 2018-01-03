Korsika parlamentosuna ayrılıkçı başkan

ADADA geçen ay yapılan seçimlerde tarihi bir başarı sağlayan ayrılıkçı ve özerklik taraftarlarının oluşturduğu Korsika İçin (Per a Corsica) Koalisyonu, yeni yıl itibarıyla göreve başlayacak Korsika Meclisi Başkanlığına Talamoni’yi aday gösterdi. Oylama sonucu Talamoni 63 üyeden 40’ının oyunu alarak Korsika’nın tek meclisi olan Bölgesel Meclisin Başkanı oldu.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Partisinin (LREM) adayı Jean-Charles Orsucci 6, sağcı Jean-Martin Mondoloni ise 10 oy alabildi.

Korsika’da son dönemde bağımsızlık taleplerinin artması üzerine Fransa hükümeti, Ada’daki sorunları gözden geçirmesi için Jacqueline Gourault’u özel elçi olarak görevlendirmişti. Jean-Guy Talamoni’nin Korsika Meclisi Başkanı seçilmesinin ardından Gourault’un cuma günü Korsika’ya gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da gelecek ay Ada’yı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

TEHDİT ETMİŞTİ

Ayrılıkçı lider Talamoni, 10 Aralık’taki seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, Paris yönetiminin sandıktan çıkan sonuca kayıtsız kalmaması çağrısı yaparak, aksi durumda Ada’da halk gösterileri düzenlemek ve Katalan dostu Carles Puigdemont gibi “Avrupa başkentlerinde tur atmak” ile tehdit etmişti.