Korsan Wikipedia açtılar!

www.turkcewikipedia.org adresinde yer alan korsan Wikipedia'nın içinde İngilizce ve Türkçe tüm içerikler yer alıyor. Hatta bu içerikler içinde Wikipedi'anın



Türkiye'de erişime engelleme kararının çıkma sebebi olarak gösterilen Türkiye aleyhine içerikler de yer alıyor.

Wikipedia'nın Türkiye'deki editörlerinden aldığımız bilgilere göre açılan sitenin ayna (mirror) olarak ifade edilen bir site olduğu belirtildi. Editörler, "Wikipedia açık kaynaklı bir ortam sunuyor. Bu yüzden içerikler kopyalanabiliyor ve kullanılabiliyor. www.turkcewikipedia.org sitesi de bunlardan biri. Ayna sitelerde genellikle Wikipedia'da bulunan içeriklerin bire bir aynısı yer alıyor. Bu web sitesinin Wikimedia Vakfı ile bir bağlantısı bulunmuyor. Vakfın wikipedia.org dışında başka bir alan adı bulunmuyor" dedi.

Korsan Wikipedia'nın alan adı ise Ankara'da kayıtlı durumda. Bu da kullanılan adresin korsan olduğunu kanıtlıyor.

NEDEN ENGELLENDİ

TÜM dillerdeki versiyonları, geçen nisanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. İçeriğinde barındırdığı Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan tavrı nedeniyle uyarılar yapıldı. Uzun süredir, çeşitli sosyal medya şirketleri ve internetin yayın organları ile de temaslarını yoğunlaştıran Türkiye, uluslararası sitelerin Türkiye'de temsilcilik açmasını, uluslararası hukuka uygun davranmasını ve mahkeme kararlarını uygulamasını istiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kendisinden istediği ve içeriğinde mahkeme kararları da olan düzenlemeleri yaptığı takdirde yeniden açılacağı vurgulanıyor.

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