Koro olmaz solo olur

Karakaya, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz, solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır” diye konuştu. Karakaya, Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında, demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu anımsattı. Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:



ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ

“Araştırmacı ve araştırma şirketleri tarafından yapılan hata ve hatta hilelere karşı kamuoyu ve siyasal kurumlar tamamen korumasızdır. Birçok firma yüzde 30 ve 40’ları bulan hatalarla sonuçlanan araştırma arsızlıklarını kamuoyundan utanmadan sıkılmadan hâlâ sürdürmektedirler. Hata ve yanılma payları bazı firmalarda dönem dönem yüzde 50’lere kadar çıkmıştır. Buna hata demek de doğru değildir; bunlar düpedüz hiledir.”



