Korkutan uyarı! Doğal afetlere alışın, daha da artacak!

İstanbul’da dün sabah saatlerinde Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile’nin köylerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili oldu. Yağışın şiddetli yağdığı sabah saatlerinde Beykoz Riva’da denizde hortum oluştu. Sahile yakın bir alanda meydana gelen hortum, yaklaşık 5 dakika etkili oldu.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; herhangi bir hasara yol açmayan hortumu görenlerden Gökhan Kaşoğlu korktuklarını belirterek, “Bir anda meydana geldi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı” dedi. Sabah saatlerinde İstanbul’un kuzeyinde etkili olan yağmur öğle saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

‘GEZEGENİMİZ MEVSİM DENGESİNİN DIŞINA ÇIKTI’



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, etkili olacak sağanak yağış nedeniyle kentlileri uyardı. “Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor” diyen Topbaş, nem oranının aniden soğuyarak buza dönüşmesiyle dolu da yağabileceğini söyledi. Topbaş şöyle konuştu:

“İstanbul yağış ortamına girdi. Dün sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir.

Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. ‘Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız.”

‘BUNLARLA YAŞAMAYI ÖĞRENECEĞİZ’



İstanbul’da görmeye pek alışmadığımız hortumla ilgili Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Doğal afetlerin sayıları gün geçtikçe artacak ve bunlarla yaşamayı öğreneceğiz” dedi.

Küresel ısınmanın etkilerinin son yıllarda gittikçe arttığını, etkilerinin daha yakından hissedilmeye başlandığını söyleyen Adil Tek, “Temmuz ayı başında ekstrem sıcaklıklar yaşadık. İstanbul’da bu yaz, nem değerleri çok yüksekti. Bunlar, önceki yıllara göre uç değerlerdi ve bunaltıcılığın etkisi çok fazla oldu. Bunlar yaşam kalitesini düşüren şeyler. Her ne kadar, kısa vadeler için uç değerler önümüzdeki günlerde görülmese de meteorolojik karakterli doğal afetlerin sayıları gün geçtikçe artacak ve bunlarla yaşamayı öğreneceğiz” dedi.

Adil Tek, önümüzdeki 10 gün içerisinde uç hava değerlerinin fazla görülmeyeceğini kaydetti.