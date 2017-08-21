Korkutan talep: Öldürebilen robot yasaklansın

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Google'ın satın aldığı yapay zeka şirketi DeepMind'ın kurucusu Mustafa Süleyman'ın da aralarında olduğu 26 ülkeden 116 uzmanın imzaladığı mektupta yapay zeka ile hedeflerini otonom olarak belirleyip onları öldürebilen robotların geliştirilmesinin engellenmesi isteniyor.

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinden Samuel Gibbs'in haberine göre Birleşmiş Milletler kısa süre önce otonom silahlar üzerine bir oturum yapma kararı almıştı.

Uzmanların kaleme aldığı açık mektupta şu ifadeler yer aldı: "Geliştirilmeleri durumunda otonom silahlar, savaşların daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ölçüde, insanların kavrayabileceği hızdan kat kat daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Bu silahlar teröristler veya despotlar tarafından kullanılabileceği gibi hacklenmeye de müsait olacaktır.

"Harekete geçmek için çok zamanımız yok. Pandora'nın kutusu bir kere açıldıktan sonra onu kapatması zor olacak."

Bazı uzmanlar savaşlarda yapay zekanın kullanılmasının cephelerdeki askerlerin güvenliğini artırabileceğini savunsa da buna karşı çıkanlar yapay zekanın vereceği kararlarla savaşların daha kolay çıkabileceğinden endişeleniyor. Gazeteye konuşan Sydney'deki New South Wales Üniversitesi'nden yapay zeka profesörü Toby Walsh, yapay zekanın da diğer teknolojiler gibi iyi veya kötü amaçlar için kullanılabileceğini söylüyor:

"Yapay zeka eşitsizliği ve yoksulluğu yok etmek, iklim değişikliği ve küresel finansal krizin getirdiği sorunlarla başa çıkmak için kullanılabilir.

"Ama aynı teknoloji otonom silahlarla savaşları endüstriyelleştirmek için de kullanılabilir. Hangi türden bir gelecek istediğimize karar vermemiz gerekiyor."

Öte yandan Güney Kore şirketi Samsung, ülkenin Kuzey Kore sınırına otonom bir silah yerleştirdi bile.

SGR-A1 adlı sabit silah, otonom bir şekilde hedef tespit edip ateş etme yeteneğine sahip. Fakat sınırda bu özelliğin kullanılıp kullanılmayacağı konusu netleşmedi.

Guardian'ın haberine göre silahın gözlem yapma, ses tanıma ve el bombası fırlatma özelliği de bulunuyor.

Samsung'un yanı sıra İngiltere'deki BAE Systems'in geliştirmekte olduğu Taranis adlı insansız hava aracı da otonom özelliklere sahip. Rusya ve ABD birer otonom tank projesi üzerinde çalışırken ABD'nin ayrıca otonom savaş gemisi de bulunuyor.