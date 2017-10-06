Korkutan rakam: Yılda 180 bin kişi kalp krizi geçiriyor

Türkiye’nin kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili bilançosu parlak değil. Antalya’da yapılan 33’üncü Uluslararası Katılımlı Kardiyoloji Kongresi’nde açıklanan rakamlara göre, yılda 180 bin kişinin kalp krizi geçiriyor, 100 bin kişi de kalp ve damar hastalıklarına bağlı kaybediliyor. Kongrenin ve Türk Kardiyoloji Derneği’nin Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin yılda 420 bin koroner (kalp kasını besleyen damarlar) olayın meydana geldiğini söyledi.

SADECE ERKEK VE YAŞLI HASTALIĞI DEĞİL

Sağlığını tehdit eden en yaygın hastalıkların başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini belirten Prof. Dr. Şahin, kalp hastalığı ve inmenin yaşlıları, erkekleri ve zengin toplumları daha fazla etkilediği inancının yanlış olduğuna dikkati çekti. Kalp ve damar hastalıklarının aslında kadınlarda bir numaralı ölüm nedeni olduğu söyleyen Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi: “Fiziksel aktivite eksikliği, obezite, kan yağlarının yüksekliği ve hipertansiyon Türk kadınlarında koroner kalp hastalığının beklenenden fazla olmasının nedenleri. Erkeklerde ise sigara en başta gelen hastalık sebebi. Sigaranın yanı sıra diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği olmak üzere karın tipi şişmanlık ve psiko-sosyal stres kalbimizin düşmanları.”

AZALTMAK DEĞİL, HİÇ İÇMEMEK

Özellikle erken yaşta sigaraya başlamanın yaygın olduğu Türkiye’de genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin en önemli nedeni de bu. Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Aydoğdu, sigara içiciliğinin her 10 kalp ve damar hastalığına bağlı ölümden biriyle ilişkili olduğunu söyledi.

Kalp hastalığından korunmak için sigaranın mutlaka bırakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydoğdu, “Yapılan çalışmalarda, günde 1-4 sigara içen bireydeki kalp hastalığı riskinin günde 2 paket içen bireyle benzer olduğu görülmüştür. Yani sigarayı azaltmak riskin azaldığı anlamına gelmiyor. Tek bir sigarada bile risk ve kalp üzerindeki olumsuz etki oldukça yüksektir. Sigarayı azaltınca riskin daha az olacağı inancı yanlıştır. Dolayısıyla hedef sigarayı azaltmak değil hiç sigara içilmemesi olmalı” diye konuştu.