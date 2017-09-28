Korkutan görüntü! 3. kez yaşandı...

Karacabey İlçesinde fabrika atıkları nedeniyle meydana geldiği iddia edilen toplu balık ölümleri tepkilere neden oluyor.

Karacabey’de bu yıl içinde üçüncü kez tekrarlanan toplu balık ölümlerini protesto eden Bursa DOĞADER, geçen hafta sonu ölümlerin yaşandığı belirtilen Canbalı Deresi’nde basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan DOĞADER Mustafakemalpaşa Temsilcisi Seyit Ali Geçici, Karacabey’de hiç bitmeyen doğa katliamı yaşandığını belirtip, "Bizim her yıl tanık olduğumuz doğa katliamları bu kez sınırları aştı. Fabrika atıklarıyla zehir karışan derelerimiz bu yıl içinde 3 kez toplu balık ölümlerine sahne oldu. Çok üzüldük. Türkiye, Karacabey’deki balık ölümlerini konuşuyor. Biz bugün burada derelerimizde yaşanan katliamlara ’dur’ demek için toplandık" dedi.

Seyit Ali Geçici, basın açıklamasından sonra Canbalı Deres’nin Marmara Denizi’ne döküldüğü Kocaçay’da toplanan telef olan balıkların toplu görüntüsü çevrecilerin tepkisine neden oldu. Bu fotoğrafları DOĞADER’in safyasında paylaşan Seyit Ali Geçici, "Ben, balık ölümlerinin nereden kaynaklandığını kendi imkanlarımla aratştrdım: Son olarak Susurluk’ta hizmete giren şeker fabrikasının olduğu bölgeye kadar gittim. Bundan sonra balık ölümü yok. Vatandaşlar, yıllar sonra açılan fabrikadaki temizlik sırasında kimyasal maddelerin dereye bırakıldığını söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bunun araştırılması, balık ölümlerine son verimesi gerekiyor" diye konuştu.

Seyit Ali Geçici bugün ise Canbalı Deresi Deresi’nde 60-70 kilo ağırlığındaki dev balıklarında telef oluduğu haberini aldık. Canımız yandı" diye konuştu.

Balık ölümleriyle ilgili olarak Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü’nün başlattığı araştırma ve soruşturma devam ediyor.