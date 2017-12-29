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    Korkutan gelişme: Hepatit C ile frengi çıktı

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

    Karaman’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra sınır dışı edilen 4 kadından 1’inin Hepatit C ile frengi hastalığı taşıdığı ortaya çıktı.

    Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, geçtiğimiz gün Ü.A. ile Azeri ve Gürcüstan uyruklu 5 kadını fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Azeri ve Gürcistan uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi. Kadınlar, adliyeye sevk edilmeden önce Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık raporları bugün açıklanan kadınlardan bir tanesinde hepatit C ile frengi hastalığı olduğu ortaya çıktı.

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