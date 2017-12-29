Korkutan gelişme: Hepatit C ile frengi çıktı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, geçtiğimiz gün Ü.A. ile Azeri ve Gürcüstan uyruklu 5 kadını fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Azeri ve Gürcistan uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi. Kadınlar, adliyeye sevk edilmeden önce Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık raporları bugün açıklanan kadınlardan bir tanesinde hepatit C ile frengi hastalığı olduğu ortaya çıktı.