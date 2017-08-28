Korkutan açıklama! Panzehir kalmadı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) her yıl 2.5 milyon insanın yaralanmasına ve yaklaşık 100 bin kişinin de ölümüne neden olan zehirli yılanlarla ilgili korkutan bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü her yıl 2.5 milyondan fazla insanın yaralanmasına, 100 bin kişinin ölümüne yol açan zehirli yılanlara karşı panzehir bulmakta güçlük yaşandığını vurgulayarak bu konuda çalışmalara başladığını duyurdu. KRİTİK HASTALIKLA LİSTESİNDE Dünya Sağlık Örgütü yaşanan kritik durum nedeniyle, yılan zehirlenmelerini unutulmaya yüz tutmuş tropik hastalıklar listesine dahil etti. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca etkili panzehirlerin güvenilir bir biçimde üretilmesi için yönetmelikler hazırlıyor ve bizzat kendisi çeşitli serum türlerini testten geçiriyor. (Foto temsili)