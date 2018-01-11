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    Korkutan açıklama! "200 yıl sonra insanlar kendilerine yer arayacak"

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Ünlü fizikçi Stephen Hawking'den insanlığın geleceğini ilişkin korkutan yeni bir tahmin geldi. 'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' belgeselinin 2. bölümünde ünlü fizikçi Hawking, küresel ısınmanın devam etmesinin Dünya'da yaşamayı dayanılamaz kılacağını iddia ederek, "200-500 yıl sonra insanlığın kendine yeni bir yuva araması gerekecek" dedi.

    'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' belgeselinin yayınlanan 2. bölümünde ünlü fizikçi küresel ısınmanın Dünya'da yaşamı dayanılamaz hale getireceğini söyledi.
    Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya'nın Venüs'ün kaderini yaşayacağını belirtti.

    Sputnik'in haberine göre, Hawking ayrıca "İklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığında onlara Venüs'e gitmelerini söyleyin. Yolculuk masraflarını ben karşılarım" dedi.

    'İNSANLIĞIN YENİ BİR YUVA ARAMASI GEREKECEK'

    Nitekim NASA'nın 2002 tarihli araştırmasına göre, Venüs gezegeni 4 buçuk milyar yıl önce Dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegendi, ancak ısınmanın etkisiyle okyanuslar buharlaştı ve günümüzdeki halini aldı.

    Sera gazının etkisi gezegen yüzeyindeki sıcaklık 462 santigrat dereceye yükseldi. Hawking, Dünya'nın yaşının 4.5 milyar yıl olduğunu göz önünde bulundururarak, insanlığın 200-500 yıl sonra kendine yeni bir yuva aramasının gerekeceğini savundu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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