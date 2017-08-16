Korkusu bile yetti! Uyanıklara yaradı

İstanbul’da beklenen yağış, sabaha karşı etkili olmaya başladı. Gök gürültüsünün de eşlik ettiği yağmur yarın aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. İstanbul’da cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise kentte hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Öte yandan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, sağanak yağmur alarmı verince 20 gün önceki dolu felaketini hatırlayan sürücüler, araçlarını kapalı otoparklara bırakmaya başladı. Yoğun talebi fırsata çeviren bazı kapalı otopark işletmecilerinin ise ücretlerine 'dolu zammı' yapması dikkat çekti.