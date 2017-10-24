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    Korkunç şüphe: İki arkadaş ölü bulundu

    İHA
    24.10.2017 - 21:51 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde iki gencin cesedi bulundu. Gençlerden birinin aşırı dozda uyuşturucudan ölünce arkadaşının da intihar ettiği iddia edildi.

    İddiaya göre, Burgaz Mahallesi 1. Hıdırlık Sokak’ta bulunan bir evden silah sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca pencereden eve girdiklerinde Ferhat D. (23) ile Önder Ö. adlı gençlerin cesetleriyle karşılaştı.

    Aşırı dozda uyuşturucuda öldüğü öne sürülen Ferhat D.’nin evde cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşı Önder Ö.’nün de arkadaşının cesedinin başında intihar ettiği iddia edildi. İki gencin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Öte yandan aynı anda ölen iki gencin sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğraf paylaştıkları görüldü.

    Etiketler: muğla , iki arkadaş , ceset , uyuşturucu , Uyuşturucu
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