MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Korkunç ölüm: Çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi

    Korkunç ölüm: Çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 21:05Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 21:05

    ANTALYA’da 15 yaşındaki Ramazan Burak Abidik, tüfekle oynarken arkadaşı 10 yaşındaki Ender Can Kayan’ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Kaşan, hastaneye götürülürken yolda can verdi.

    Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaaltı İlçesi Yarbaşçandır Yaylası’nda Adil Kaşan’a ait gecekonduda meydana geldi. Ramazan Burak Abidik, aynı mahalleden arkadaşı Ender Can Kaşan’ın evine geldi. Burada bir süre oynayan ikiliden Ramazan Burak Abidik, iddiaya göre duvarda asılı av tüfeğini alıp Ender Can Kaşan’a doğrulttuktan sonra tetiğe bastı. Bir anda patlayan tüfekten çıkan saçmalar, Ender Can Kaşan’ın göğsünden girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Kayan, yakınları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülürken yolda can verdi. Ender Can Kaşan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldi.

    Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma, Ramazan Burak Abidik’i gözaltına aldı. Tüfeğin ruhsatlı ve ölen çocuğun babası Adil Kaşan’a ait olduğu anlaşıldı.

     

    Etiketler: antalya , tüfek , ölüm
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri