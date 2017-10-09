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    Korkunç olay: Yanmış halde çıplak kadın cesedi bulundu

    İHA
    09.10.2017 - 21:25 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda yanmış bir kadın cesedi bulundu. Kadının üzerinde kimlik bulunmazken, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

    Edinilen bilgiye göre; Didim’de tali yolda otomobiliyle ilerleyen T.T. ve M.Ç, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için arabadan inerek makiliklerin arasına girdi. Makiliklere girdikleri anda yanmış bir ceset ile karşılaşan T.T. durumu polise bildirdi. Olay yerine Emniyet güçleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen ekipler, çalılıklar arasında vücudunun büyük bir kısmı yanmış çıplak halde bir kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulunamazken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla son dönemde ilçede yapılan kayıp başvurularını incelemeye alırken, bölgedeki MOBESE kameralarını da incelemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

    Etiketler: aydın , ceset , kadın
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