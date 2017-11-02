Korkunç olay! Öğretmeninin boğazını kesip cesediyle selfie çekildi

Emelyannikov'un öğretmeninin boğazını kestikten sonra selfie çektiği ve bunu internete koyduğu ortaya çıktı.

3 çocuk babası 44 yaşındaki Sergei Danilov isimli öğretmeni öldüren Emelyannikov'un cinayeti internette oynadığı bir oyun yüzünden öldürdüğü belirtiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, oynayan kişilerin kendi canını almadan önce bazı görevleri tamamlamasını talep eden bir internet oyununun Rusya'da popüler olduğu biliniyor.

Öğrencinin öğretmenini öldürmesinin ardından çekildiği selfie...

Olay Rusya'da şok etkisi yarattı. Rusya'da çok sayıda gencin 'Mavi Balina' tarzı oyunlara takıntılı olduğu ve bugüne kadar önemli sayıda intihar vakasının yaşandığı aktarılıyor.