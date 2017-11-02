Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Korkunç olay! Öğretmeninin boğazını kesip cesediyle selfie çekildi

    Korkunç olay! Öğretmeninin boğazını kesip cesediyle selfie çekildi

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 16:09 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Andrey Emelyannikov isimli 18 yaşındaki genç, 'Mavi Balina' tarzı bir oyuna dahil olarak önce önce öğretmenin boğazını kesti, daha sonra ise intihar etti.

    Emelyannikov'un öğretmeninin boğazını kestikten sonra selfie çektiği ve bunu internete koyduğu ortaya çıktı.

    3 çocuk babası 44 yaşındaki Sergei Danilov isimli öğretmeni öldüren Emelyannikov'un cinayeti internette oynadığı bir oyun yüzünden öldürdüğü belirtiliyor. 

    İngiliz Daily Mail gazetesi, oynayan kişilerin kendi canını almadan önce bazı görevleri tamamlamasını talep eden bir internet oyununun Rusya'da popüler olduğu biliniyor. 

    Korkunç olay Öğretmeninin boğazını kesip cesediyle selfie çekildi

    Öğrencinin öğretmenini öldürmesinin ardından çekildiği selfie...

    Olay Rusya'da şok etkisi yarattı. Rusya'da çok sayıda gencin 'Mavi Balina' tarzı oyunlara takıntılı olduğu ve bugüne kadar önemli sayıda intihar vakasının yaşandığı aktarılıyor. 

    Mavi Balina oyunu nedir İşte öldüren oyun hakkında detaylarMavi Balina oyunu nedir? İşte öldüren oyun hakkında detaylar

     

     

    Etiketler: Rus , okul
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri