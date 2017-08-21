Korkunç olay!... Kurtarmak istediği kardeşiye birlikte boğuldu

Mersin'de korkunç olay. Emre Karaca ile ağabeyi Salahi Karaca, hafta sonu piknik yapmak için Kavacı Vadisi Karasu mevkisine gitti. Emre Karaca, Karasu Deresi Sudüştüğü mevkisinde kayalarda gezinirken suya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Salahi Karaca da onu kurtarmak üzere suya atladı. Akıntıya kapılan Emre Karacayı kurtarmak isteyen ağabeyi de suda kayboldu.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen AFAD ekibi iki kardeşin cansız bedenini sudan çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından iki kardeşin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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