Korkunç olay: 90'lık dede, 75'lik eşini çekiçle öldürdü

Olay, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf G. (90), eşi Ganime G.’yi (75) ikamet ettikleri evin bahçesinde öldürdü. Eşini öldüren Yusuf G. daha sonra eşinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını komşularına bildirdi. Komşuları da durumu jandarma ekipleri ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan Ganime G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İTİRAF ETTİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Ganime G.’nin sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli ölüm üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlatarak, Yusuf G.’yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf G., suçunu itiraf etti. Yusuf G., bir anlık kızgınlık sonucu eşinin kafasına 2 kez çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi.

50 YILLIK EVLİLİK

Öte yandan, Yusuf ve Ganime G. çiftinin 50 yıllık evli oldukları ve cinayete kurban giden 75 yaşındaki kadının 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.