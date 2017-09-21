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    Korkunç olay! 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

    Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
    21.09.2017 - 18:32 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 18:32

    Bursa'da 52 yaşındaki Nurettin Atasever, tartıştığı 8 aylık hamile eşi 35 yaşındaki İsmanperi Atasever’i 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmanperi Atasever ve karnındaki bebeği kurtarılamadı.

    Olay, merkezYıldırım İlçesiUlus Mahallesi’ndesaat 03.30 sıralarında meydana geldi. İkinci evliliğini yapan emekli işçi Nurettin Atasever,üçüncü evliliğini yapan 8 aylık hamile eşi İsmanperi Atasever arasında, kadınınönceki eşinden olan 3 yaşındaki çocuğunun bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İsmanperi Atasever,eşi Nurettin Atasever’i bacağından bıçakladı. Bunun üzerine Nurettin Atasever deelinden bıçağı, hamile eşine art arda sapladı. Ağır yaralı olarak Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsmanperi Atasever ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olaydan sonra kaçanNurettin Atasever, bacağındanaldığı bıçak yarasını tedavi ettirmek içingittiği Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Öte yandan, İsmanperi Atasever ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybetmesine sebep olan bıçağınhastanede yakalanan Nurettin Atasever’in üzerinde ele geçirildiği bildirildi. Nurettin Atasever,emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Bursa , Nurettin Atasever , İsmanperi Atasever , Cinayet
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