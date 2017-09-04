Korkunç!.. Krize girdi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'ta görevli polis memurları yerde yatan birini gördü. Hemen genci gölge bir yere taşıyan polislere özel güvenlik görevlileri de yardım etti. Polis, gencin yüzüne su döküp biraz kendine getirmeye çalıştı.

Aldığı uyuşturucunun etkisiyle konuşamayan ve etrafa anlamsızca bakan genç, tekrar kendinden geçti. Polis tekrar gencin yüzüne su döküp kendine gelmesine sağladı.

18 yaşında olduğunu ve isminin Sinan K. olduğunu söyleyen genç, 11 yaşında damardan eroin almaya başladığını bir ara bıraktığını ancak babasının kendisini dövmesinden sonra yeniden başladığını anlattı.

Sinan K. daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildi. Ancak ambulansa binmek istemeyen bağımlı genç, sinir krizi geçirip kendine zarar vermeye başladı. Polis, gencin kendine zarar vermesinin önüne geçti. Hastaneye götürülen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.