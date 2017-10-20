Korkunç itiraf 1,5 yıl sonra geldi

Dün, polisi arayan S.S.,"1,5 yıl önce kız arkadaşımı öldürdüm" diyerek, vicdan azabı çektiğini söyledi. S.S.,verdiği adrese gelen polis tarafından teslim alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından ifadesi alınan S.S., kız arkadaşı E.A.’yı gömdüğü yeri de tarif etti. Bunun üzerine zanlı ile birlikte polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, Gebze’nin Muallimköy mevkiindeki çalılık alanda kazı yaptı. Yapılan kazı çalışmasında bulunan ve E.A.’ya ait olduğu sanılan ceset çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yeri inceleme ekibi de bölgede inceleme yaptı.

Yeniden Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen S.S.’nin verdiği ilk ifadesinde kız arkadaşı E.A.’yı yaşanan tartışmanın ardından tabanca ile başından vurduktan sonra cesedini gömdüğünü ve uzun süredir vicdanen yaşadığı rahatsızlık nedeniyle teslim olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.