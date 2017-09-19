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    Korkunç işkence... Bunu yapanlar insan olamaz!

    DHA
    19.09.2017 - 20:23 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 20:23

    GAZİANTEP’te, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından boğazına bağlanan kemerle yolda sürüklendikten sonra 20 metre yükseklikten mağara girişine atılan köpek, itfaiye ve hayvanat bahçesi personelinin yaptığı çalışma ile kurtarıldı.

    Kıbrıs Mahallesi’nde öğle saatlerinde 2 kişi, bir köpeği, boğazına baladıkları kemerle sürükleyip götürerek yaklaşık 20 metre yükseklikten mağara girişine atarak kaçtı. Mahallede oyun oynayan çocuklar, olayı görüp, ailelerine söyledi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler de kurtarma çalışması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi görevlilerinden yardım istedi.

    Vinç yardımı ile aşağı indirilen itfaiye eri ve Hayvanat Bahçesi görevlileri, yaklaşık bir saat sonra köpeği, sığındığı mağaranın ücra bir köşesinde bitkin halde buldu. İtfaiye erinin kucağına aldığı ayakları kırılan köpek, vinç yardımıyla düştüğü mağaradan çıkarıldı.

    AYAKLARI KIRILMIŞ

    Hayvanat bahçesi görevlisi Ümit Aydos, köpeği mağaranın karanlık bir köşesinde bulduklarını söyleyerek, "Köpeği bulmak için mağaranın en ucuna kadar gittik. Gerçekten çok büyük bir mağaraydı. Köpeğin karanlık bir köşede sessizce beklediğini gördük. Kucağımıza alıp çıkardık. İlk belirlememize göre, köpeğin ön ve arka ayakları kırılmış durumda. Hayvanat bahçesinde gerekli tedaviyi yapacağız" dedi.

    Korkunç işkence... Bunu yapanlar insan olamaz

    Hayvanat bahçesine götürülen köpeğin tedavisine başlanıldığı belirtilirken, polis görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda köpeğe işkence yaparak mağaraya atan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

    Etiketler: gaziantep , köpek , işkence
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