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    Korkunç iddia: Müdür ve hizmetli açığa alındı

    İHA
    04.10.2017 - 20:58 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulun bahçesindeki tek katlı lojmanda, hizmetlinin uyuşturucu kullandığı iddiası mahalleyi karıştırdı. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında okul müdürü ve hizmetlinin açığa alındığı bildirildi.

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulda hizmetli B.E.’nin, okul bahçesinde kaldığı lojmanda uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edildi. İddia üzerine bazı öğretmenler ve öğrenci velileri harekete geçerek, durumu jandarmaya bildirdi.

    İÇKİ VE UYUŞTURUCU

    Okula gelen jandarma ekipleri, B.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, açığa alınan B.E.'nin kaldığı okul bahçesindeki lojmanda arama yaptı. Lojmanın çevresinde içki şişesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan plastik şişe bulundu. Lojmanın içinde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

    AÇIĞA ALINDI

    Milli Eğitim Müdürlüğü, idari soruşturma başlatarak okula müfettiş gönderirken, okul müdürü A.Y.'nin de hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındığı belirtildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

     

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    Etiketler: okul , müdür , uyuşturucu
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