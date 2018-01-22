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    Korkunç görüntüler sosyal medyadaki canlı yayına takıldı

    İHA
    22.01.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    Giresun’da bir şahıs baygın köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil yoluna attı hiç bir şey yok gibi yoluna devam etti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle tepkiler çığ gibi büyüdü

    Giresun’da bir üstgeçitten sosyal medyada üzerinden canlı yayın yapan iki arkadaş bir şahsın baygın halde bulunan köpeği sürüklediğini gördü.

    Canlı yayın esnasında dikkatini çeken olaya karşılık cep telefonu kamerasını o yöne çeviren iki arkadaş şahsın sürüklediği köpeği otoyola fırlatmasıyla adeta şok oldu. Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti.

    Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. 

    Korkunç görüntüler sosyal medyadaki canlı yayına takıldı

     

    Etiketler: hayvana eziyet , hayvana işkence , son dakika
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