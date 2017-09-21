Korkunç görüntüler… Dört kişi gasp etmeye çalıştı!

Londra'nın güneyinde gerçekleşen soygun bölgede bulunan birinin cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Kadınların çığlık attığı görüntülerde, iki adamın saldırganları ellerindeki alışveriş poşetleri savunmaya çalıştığı ekrana yansıyor.

70'Lİ YAŞLARDAKİ CESARETLİ ADAM YARALANDI...

Görüntülerde, 4 tane maskeli adamın bıçak zoruyla iki kadını soymaya çalıştığı görülüyor. Kadınları savunmak isteyen 70'li yaşlarda bir adamın ise hafif bir şekilde yaralandığı açıklandı. Saldırganlar, yaşlı adamı kadınları savunmak isterken yere savurdu.

Evening Standart gazetesinin haberine göre, olayın gerçekleştiği bölgede hırsızlık çok olağandışı bir durum değil.