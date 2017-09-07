Korkunç görüntü... Buraları hep yeşillikti

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının bilançosu ağır oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kontrol altına alınan yangında 300 hektarlık orman alanı ve 400 hektarlık tarım arazisinin yanarak kül olduğunu, toplamda 700 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtti. Ayrıca yangına 4 uçak, 13 helikopter, 152 arazöz, 14 dozer, 750 personel, 48 teknik eleman, 400 asker ve vatandaşın müdahale ettiği belirtildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterden çekilen görüntülerde, yeşil bir örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü görülüyor. Yükselti, vadi ve düzlüklerde iş makineleriyle açılan şeritlerle yangının önünün kesildiği, havadan daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Görüntülerde, işçilerin alevlere müdahalesini zorlaştıran arazinin çok engebeli olduğu, yanan tarım arazilerinde, yaşlı ve genç ormanlar, makilik alanlar bulunduğu görülüyor. Öte yandan, soğutma çalışmaları yapılan alanda hala dumanlar yükseliyor.

FELAKETİ YAŞADILAR

Akbük Mahallesi'nde dün öğleden sonra ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatılmıştı. Havanın kararmasının ardından sadece karadan devam edilen müdahale sırasında Akbük'teki vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerince güvenli alanlara intikal ettirilmiş, yangın akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmış ancak rüzgarın yeniden etkisini artırmasıyla alevler civardaki Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını sarmıştı. Bunun üzerine Zeytinköy'den tahliye edilenler Dağpınar Mahallesi'ne götürülmüştü. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınabilmişti.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yangınla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Yangında en büyük tesellimiz; can kaybı olmaması. Özellikle dün gece saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler tekrar mahallemize girdi. 61 evin tamamen yanmasına neden oldu. Bu arada ilk tespitlerimize göre 7 büyükbaş, 6 küçükbaş hayvan ve 3 eşek telef oldu. Bölgede arıcılık yapılıyor. 11 bin kovan bulunuyor. Bunlardan 1500 arı kovanı tamamen yandı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için acil olarak çalışmalara ve hasar tespitine başladık. Kısa zamanda maddi yardım yapacağız. Bugün bölgeye çadırlarımızı kuruyoruz."